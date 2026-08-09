Πάνω από 2,6 εκ. Τούρκοι κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά

Περισσότερες από 2,6 εκατομμύρια επισκέψεις Τούρκων στα ελληνικά νησιά και έσοδα που ξεπέρασαν τα 500 εκατ. ευρώ μέσα στο 2025. Οι αριθμοί δεν αποτυπώνουν απλώς μια επιτυχημένη τουριστική χρονιά, αλλά μια εντυπωσιακή αλλαγή στις ταξιδιωτικές συνήθειες των γειτόνων, οι οποίοι επιλέγουν ολοένα και συχνότερα την Ελλάδα για τις διακοπές τους.

Από τα 12 εκατομμύρια Τούρκων που ταξίδεψαν στο εξωτερικό πέρυσι, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριοεπισκέφθηκαν ελληνικά νησιά, πραγματοποιώντας συνολικά 2,6 εκατ. αφίξεις, καθώς πολλοί ταξίδεψαν περισσότερες από μία φορές. Μάλιστα, οι κρατήσεις για το 2026 δείχνουν νέα αύξηση της τάξης του 25%-30%.

Τι κάνει όμως την Ελλάδα τόσο ελκυστική ακόμη και για πολίτες μιας χώρας με την οποία υπάρχουν συχνά πολιτικές εντάσεις; Σύμφωνα με την ανάλυση της τουρκικής εφημερίδας Nefes, οι λόγοι είναι κυρίως οικονομικοί. Το υψηλό κόστος διακοπών στα τουρκικά παράλια, ο επίμονος πληθωρισμός και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές σε ξενοδοχεία και εστίαση στα ελληνικά νησιά οδηγούν πολλούς Τούρκους να περάσουν απέναντι. Σημαντικό ρόλο παίζει και η βίζα-εξπρές που εφαρμόζεται σε 12 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, διευκολύνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις.

Οι ίδιοι οι Τούρκοι αναλυτές επισημαίνουν ότι η επιτυχία της Ελλάδας δεν είναι τυχαία. Αποδίδουν την άνοδο σε μια μακροχρόνια στρατηγική που αντιμετώπισε τον τουρισμό ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης, συνδυάζοντας φορολογικά κίνητρα, καλύτερες υπηρεσίες και ευκολότερη πρόσβαση.

Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η τουριστική αυτή «γέφυρα» μεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τις τοπικές επιχειρήσεις και αποδεικνύοντας ότι, πολλές φορές, ο τουρισμός χτίζει γέφυρες εκεί όπου η πολιτική δυσκολεύεται.