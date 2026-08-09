Αγορές: Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης

Το μεγάλο στοίχημα της AI περνά φάση αμφισβήτησης. Τα κέρδη δεν ακολουθούν τις προσδοκίες και οι επενδυτές «πατούν φρένο» στις μετοχές των chips.

Οι μετοχές που μέχρι χθες οδηγούσαν το παγκόσμιο χρηματιστήριο βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο ρευστοποιήσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να θεωρείται η μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση της δεκαετίας, όμως οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις αποτιμήσεις των εταιρειών που κατασκευάζουν chips και εξοπλισμό για την AI.

Η αγορά δεν αμφισβητεί την προοπτική της τεχνητής νοημοσύνης. Αμφισβητεί, όμως, το πόσο γρήγορα οι επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων θα μετατραπούν σε πραγματικά κέρδη. Τα τελευταία χρόνια οι αποτιμήσεις εκτοξεύθηκαν στηριζόμενες κυρίως στις προσδοκίες. Τώρα οι επενδυτές ζητούν αποτελέσματα, έσοδα και κερδοφορία.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, τα επιτόκια και οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές μεταφέρουν μέρος των κεφαλαίων τους σε πιο αμυντικές επιλογές, μειώνοντας την έκθεσή τους στις πιο «ακριβές» τεχνολογικές μετοχές.

Αναλυτές, πάντως, εκτιμούν ότι η εικόνα θυμίζει περισσότερο μια διόρθωση μετά τον υπερβολικό ενθουσιασμό παρά το τέλος της «επανάστασης» της AI. Η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, data centers και εξειδικευμένα chips παραμένει ισχυρή, ενώ οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι συνεχίζουν να επενδύουν μαζικά στις σχετικές υποδομές.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει την οικονομία. Αυτό θεωρείται δεδομένο. Το ερώτημα είναι ποιες εταιρείες θα καταφέρουν να μετατρέψουν τον τεράστιο θόρυβο γύρω από την AI σε διατηρήσιμη κερδοφορία – και ποιες θα αποδειχθούν οι χαμένοι του νέου τεχνολογικού κύκλου.