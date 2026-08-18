Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ τα τουριστικά σκάφη

Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής επεκτείνεται πλέον και στη θάλασσα. Με μια από τις πιο στοχευμένες επιχειρήσεις του φετινού καλοκαιριού, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πραγματοποίησε μαζικούς αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε τουριστικά ημερόπλοια και καταμαράν στη Σαντορίνη, αξιοποιώντας για πρώτη φορά συνδυαστικά πληροφορίες από φορολογικά στοιχεία, στατιστικά δεδομένα και ανάλυση μέσω ειδικού αλγορίθμου.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026», σχεδιάστηκε με στόχο τον εντοπισμό επιχειρήσεων υψηλού φορολογικού κινδύνου. Οι ελεγκτές βρέθηκαν στο λιμάνι της Βλυχάδας και σε άλλα σημεία ελλιμενισμού, περιμένοντας την επιστροφή των σκαφών από τις ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, στα 12 εντοπίστηκαν παραβάσεις, γεγονός που μεταφράζεται σε ποσοστό παραβατικότητας 46%, δηλαδή σχεδόν ένα στα δύο σκάφη.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην έκδοση αποδείξεων, στην ορθή εφαρμογή του ΦΠΑ, στον τρόπο εξόφλησης των συναλλαγών και στην τήρηση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών. Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν αφορούσαν:

μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, μη επίδειξη ή άρνηση προσκόμισης φορολογικών στοιχείων, είσπραξη ποσών άνω των 500 ευρώ σε μετρητά, κατά παράβαση της νομοθεσίας, εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ από τον προβλεπόμενο.

Η συνολική αξία των συναλλαγών που συνδέονται με τις παραβάσεις ανήλθε σε περίπου 92.000 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπερνούν τις 43.000 ευρώ.

Ωστόσο, η επιχείρηση δεν ολοκληρώνεται με την επιβολή των πρώτων προστίμων. Η ΑΑΔΕ προχωρά πλέον σε ελέγχους σε βάθος για τις επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν να παρανομούν. Μέσω διασταυρώσεων ηλεκτρονικών στοιχείων, τραπεζικών συναλλαγών και φορολογικών δηλώσεων θα εξεταστεί εάν οι παραβάσεις αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά ή μέρος μιας συστηματικής πρακτικής απόκρυψης εισοδημάτων. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις, οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε προηγούμενες ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στη συνολική θερινή εκστρατεία της ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής, η οποία φέτος βασίζεται όλο και περισσότερο στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, ανάλυσης κινδύνου και τεχνητής νοημοσύνης. Αντί για τυχαίους ελέγχους, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κατευθύνονται πλέον σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες παραβατικότητας, με στόχο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων και να περιοριστεί η απώλεια φορολογικών εσόδων σε κλάδους με έντονη εποχική δραστηριότητα, όπως ο τουρισμός.