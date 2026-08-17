Καύσωνας και υψηλοί λογαριασμοί στρέφουν τα νοικοκυριά στους ανεμιστήρες

Οι παρατεταμένοι καύσωνες του φετινού καλοκαιριού έχουν αλλάξει τις προτιμήσεις των καταναλωτών, με τους ανεμιστήρες να καταγράφουν αυξημένη ζήτηση. Η χαμηλή τιμή αγοράς, η άμεση αίσθηση δροσιάς και κυρίως το πολύ μικρότερο κόστος λειτουργίας σε σχέση με ένα κλιματιστικό οδηγούν όλο και περισσότερα νοικοκυριά σε αυτή τη λύση. Η αυξημένη ζήτηση για ανεμιστήρες καταγράφεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς οι συνεχόμενοι καύσωνες έχουν ενισχύσει σημαντικά τις πωλήσεις τους.

Στην ελληνική αγορά, οι απλοί επιδαπέδιοι ανεμιστήρες ξεκινούν από περίπου 25 έως 35 ευρώ, ενώ τα μοντέλα με ορθοστάτη και περισσότερες λειτουργίες κυμαίνονται από 40 έως 70 ευρώ. Οι ανεμιστήρες πύργου διατίθενται συνήθως από 35 έως 80 ευρώ, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, όπως τηλεχειριστήριο, χρονοδιακόπτη και πολλαπλές ταχύτητες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο ανεμιστήρας δεν μειώνει τη θερμοκρασία του χώρου, αλλά βελτιώνει σημαντικά την αίσθηση δροσιάς μέσω της κυκλοφορίας του αέρα. Για τις ημέρες του Αυγούστου, όπου οι θερμοκρασίες παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές, συνιστούν τη συνδυαστική χρήση με το κλιματιστικό. Ρυθμίζοντας το air condition στους 26-27 βαθμούς Κελσίου και χρησιμοποιώντας παράλληλα έναν ανεμιστήρα, ο ψυχρός αέρας διαχέεται ταχύτερα σε όλο το δωμάτιο, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη άνεση με χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, συστήνεται οι ανεμιστήρες να καθαρίζονται τακτικά από τη σκόνη, να μην λειτουργούν όλη τη νύχτα με τον αέρα στραμμένο απευθείας στο σώμα και να τοποθετούνται απέναντι από ανοιχτό παράθυρο τις βραδινές ώρες, ώστε να αξιοποιείται ο δροσερότερος εξωτερικός αέρας. Με τον υδράργυρο να επιμένει σε υψηλά επίπεδα, ο ανεμιστήρας παραμένει μία από τις πιο οικονομικές λύσεις για αποτελεσματική δροσιά μέσα στο σπίτι.