Αύγουστος: Ο μήνας των εκπτώσεων και των μεγάλων ευκαιριών – Τι αξίζει να αγοράσετε μέχρι τις 31 Αυγούστου

Οι θερινές εκπτώσεις μπαίνουν στην τελική τους ευθεία και ο Αύγουστος μπορεί να αποδειχθεί η καλύτερη περίοδος για όσους δεν κυνηγούν τη μόδα της στιγμής. Η επίσημη εκπτωτική περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου, με τις επιχειρήσεις να επιδιώκουν να περιορίσουν τα αποθέματα πριν από την άφιξη των νέων συλλογών.

Οι εκπτώσεις ξεκινούν από 30% και φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και στο 60% για προϊόντα που έχουν φύγει από τη μόδα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις (κυρίως σε εμπορικά καταστήματα της γειτονιάς) ο επαγγελματίας επιλέγει μια τιμή “για όλα”, προκειμένου να… “ξεστοκάρει”!

Οι μεγαλύτερες ευκαιρίες εντοπίζονται κυρίως σε ρούχα, παπούτσια, μαγιό και καλοκαιρινά είδη. Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος των εκπτώσεων, οι διαδοχικές μειώσεις μπορούν να κάνουν αισθητά χαμηλότερη την τελική τιμή. Ένα προϊόν των 100 ευρώ, για παράδειγμα, μπορεί νόμιμα να μειωθεί αρχικά στα 80 και στη συνέχεια στα 70 ευρώ, διατηρώντας ως τιμή αναφοράς τα 100 ευρώ, εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει αύξηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα εκτός σεζόν προϊόντα ή κομμάτια προηγούμενων συλλογών. Ένα καλό παλτό, σακάκι, αθλητικό παπούτσι ή τσάντα που δεν ανήκει στη νέα συλλογή μπορεί να αποτελέσει καλύτερη αγορά από ένα φθηνότερο προϊόν που επιλέγεται απλώς επειδή βρίσκεται σε έκπτωση. Το ίδιο ισχύει για σχέδια και χρώματα που ήταν πέρυσι στη μόδα αλλά παραμένουν εύκολα φορέσιμα.

Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή στα μεγάλα ποσοστά. Η «προηγούμενη τιμή» πρέπει κατά κανόνα να είναι η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης.

Ο βασικός κανόνας -θεωρητικά τουλάχιστον…- είναι απλός: Αγοράζουμε αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε και συγκρίνουμε την τελική τιμή, όχι μόνο το ποσοστό έκπτωσης. Στις τελευταίες δύο εβδομάδες του Αυγούστου μπορεί να υπάρχουν λιγότερα διαθέσιμα μεγέθη και σχέδια, αλλά συχνά εκεί κρύβονται και οι πραγματικές ευκαιρίες!