Προϋπολογισμός – Ισχυρή υπέρβαση των φορολογικών εσόδων στο επτάμηνο

Η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 δείχνει ότι τα δημόσια έσοδα εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τις προβλέψεις, παρά τη σημαντική αύξηση των κρατικών δαπανών. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 5,73 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά περίπου 1,3 δισ. ευρώ, ενώ το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού περιορίστηκε στα 389 εκατ. ευρώ, πολύ χαμηλότερα από το προβλεπόμενο.

Βασικός παράγοντας της θετικής εικόνας ήταν η πορεία των εσόδων. Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού έφτασαν τα 45,2 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ, ενώ τα φορολογικά έσοδα –ακόμη και χωρίς έκτακτες εισπράξεις από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και την άδεια καζίνο στο Ελληνικό– κινήθηκαν υψηλότερα κατά 1,1 δισ. ευρώ ή 2,7% σε σχέση με τις προβλέψεις.

Αυξημένες ήταν όμως και οι δαπάνες, οι οποίες ανήλθαν σε 45,6 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά περίπου 1 δισ. ευρώ. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην επιτάχυνση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και στις αυξημένες χρηματοδοτήσεις προς την Υγεία, την κοινωνική προστασία και τα προγράμματα στήριξης των πολιτών.

Σημαντικά κονδύλια διατέθηκαν για τον ΕΟΠΥΥ, τον ΟΠΕΚΑ, τα δημόσια νοσοκομεία, την προμήθεια φαρμάκων, τις αστικές συγκοινωνίες, το Fuel Pass, την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά.

Η εικόνα του επταμήνου ενισχύει τις προσδοκίες για θετική δημοσιονομική επίδοση και δημιουργεί πρόσθετο περιθώριο για τις οικονομικές παρεμβάσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί η ίδια πορεία εσόδων και τους επόμενους μήνες.