Διπλό όφελος για την οικονομία βλέπει το ΥΠΕΘΟ

Η στρατηγική της πρόωρης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους δεν αποσκοπεί μόνο στη μείωση του ύψους του, αλλά και στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τα επόμενα χρόνια.

Με αφορμή το δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα σχεδιάζει νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους περίπου 13 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026, κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη επιλογή αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Σύμφωνα με την εκτίμησή τους, για κάθε 1 δισ. ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το Δημόσιο εξοικονομεί περίπου 30 εκατ. ευρώ ετησίως από τόκους, με βάση το σημερινό κόστος δανεισμού. Εφόσον υλοποιηθεί η πρόωρη αποπληρωμή των 13 δισ. ευρώ, η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου 360 εκατ. ευρώ, ενώ σε βάθος επταετίας το συνολικό όφελος μπορεί να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.

Το οικονομικό επιτελείο υπογραμμίζει ότι τα οφέλη δεν περιορίζονται στους τόκους. Η ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους συμβάλλει στη διατήρηση χαμηλών αποδόσεων στα ελληνικά ομόλογα, ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές και καθιστά την Ελλάδα πιο ελκυστικό προορισμό για μεγάλους θεσμικούς επενδυτές.

Οι εκτιμήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού κινείται καλύτερα από τις προβλέψεις, με αυξημένα φορολογικά έσοδα και υψηλότερο του στόχου πρωτογενές πλεόνασμα. Η δημοσιονομική αυτή επίδοση δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να μειώνει ταχύτερα το χρέος της, χωρίς να ανακόπτει τον σχεδιασμό για νέες παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.