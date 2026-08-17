Νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισ. σχεδιάζει η Ελλάδα

Στην πρόωρη αποπληρωμή επιπλέον δανείων, ύψους περίπου 13 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026, σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, επιταχύνοντας τη στρατηγική μείωσης του δημόσιου χρέους και ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα της στις διεθνείς αγορές.

Το διεθνές πρακτορείο αναφέρει ότι, εφόσον ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, ο λόγος του ελληνικού δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από τον αντίστοιχο της Ιταλίας, εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό για μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.

Η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει φέτος σε πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων του πρώτου μνημονίου, αξιοποιώντας την ισχυρή δημοσιονομική της θέση και το υψηλό ταμειακό απόθεμα. Σύμφωνα με το Bloomberg, η κυβέρνηση εξετάζει νέα κίνηση μέσα στους επόμενους μήνες, ώστε να μειώσει ακόμη περισσότερο τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Η πρόωρη αποπληρωμή αναμένεται να περιορίσει τις δαπάνες για τόκους, να βελτιώσει περαιτέρω το προφίλ του ελληνικού χρέους και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Παράλληλα, δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για διατήρηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης και ευνοϊκότερους όρους δανεισμού τα επόμενα χρόνια.

Οι πληροφορίες του Bloomberg έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού κινείται καλύτερα από τους στόχους, με υψηλότερα φορολογικά έσοδα και ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα.

Η θετική αυτή εικόνα ενισχύει τη δυνατότητα της κυβέρνησης να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα με νέες παρεμβάσεις στήριξης της οικονομίας, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.