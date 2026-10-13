Στο υψηλότερο σημείο από το 2022 αυξήθηκε

Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022 ανήλθε σήμερα η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, ενισχυμένη από τις διακοπές εφοδιασμού από τον Κόλπο και τα αδύναμα γερμανικά αποθέματα.

Ωστόσο, πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, μετά τη σημαντική άνοδο που σημείωσαν χθες Δευτέρα (12/10/2026).

Εν τω μεταξύ, περίπου στις 12:55 ώρα Ελλάδας, το προθεσμιακό συμβόλαιο του ολλανδικού TTF, σημείου αναφοράς για το αέριο στην Ευρώπη, σημείωνε αύξηση 2,17% στα 86,19 ευρώ τη μεγαβατώρα, αφού είχε σκαρφαλώσει στα 86,79 ευρώ γύρω στις 08:30 ώρα Ελλάδας.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχει προκαλέσει προβλήματα, τόσο στην παραγωγή, όσο και στις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), του Κατάρ.

Παράλληλα, η μόνιμη απώλεια ενός μέρους της προσφοράς προκαλεί αύξηση του ανταγωνισμού ανάμεσα σε πελάτες από την Ασία και την Ευρώπη, δύο περιοχές που εισάγουν αέριο, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι τιμές.

Την ίδια ώρα, τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου, διαμορφώνονται στο 73,75%, καθώς πλησιάζει η χειμερινή περίοδος.

Τα αποθέματα της Γερμανίας, ιδιαίτερα, βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο, μόλις στο 59,96%, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI),

Αντίθετα, η τιμή του πετρελαίου «Μπρεντ» της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση τον Δεκέμβριο, υποχωρούσε 1,92% στις 13:15 ώρα Ελλάδας, στα 104,60 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό ισοδύναμό του, το West Texas International (WTI), παράδοσης Νοεμβρίου υποχωρούσε 2,08% στα 91,79 δολάρια το βαρέλι.