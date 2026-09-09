Στέγη και καύσιμα «καίνε» τα νοικοκυριά

Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται πλέον στη στέγη και τις μετακινήσεις.

Στα τρόφιμα, η συνολική αύξηση περιορίζεται στο 0,9%, ωστόσο πίσω από τον μέσο όρο κρύβονται σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα. Το μοσχάρι αυξήθηκε κατά 13,5%, τα αλίπαστα ψάρια κατά 11,5% και το αρνί και κατσίκι κατά 11,3%.

Οι αυξήσεις στα τρόφιμα

Στον αντίποδα, σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο ελαιόλαδο (-15%), στα παγωτά (-7,7%) και στα φρούτα (-7,1%).

Οι μειώσεις στα τρόφιμα

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προέρχεται από τη στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 9,7% σε ετήσια βάση. Το πετρέλαιο θέρμανσης εμφανίζει άνοδο 53,2%, το φυσικό αέριο 40,2% και τα ενοίκια κατοικιών 6,2%, ενώ αντίθετα ο ηλεκτρισμός καταγράφει μείωση 1,2%.

Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις εμφανίζονται και στις μεταφορές (+7,7%). Το πετρέλαιο κίνησης είναι ακριβότερο κατά 30,6%, η βενζίνη κατά 15,3% και τα αεροπορικά εισιτήρια κατά 17,4%.

Αυξήσεις καταγράφονται επίσης σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια (+6%), ένδυση και υπόδηση (+5,3%), ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (+3,4%) και εκπαίδευση (+2,8%).

Η εικόνα του Αυγούστου δείχνει ότι το πρόβλημα της ακρίβειας μετατοπίζεται ολοένα περισσότερο σε ανελαστικές δαπάνες, τις οποίες τα νοικοκυριά δύσκολα μπορούν να περιορίσουν: κατοικία, ενέργεια και μετακινήσεις.