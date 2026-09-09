ΕΚΤ: Νέα αύξηση επιτοκίων φέρνει ακριβότερα δάνεια

Μια νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες θεωρείται πλέον πολύ πιθανή στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 10 Σεπτεμβρίου. Δημοσκόπηση του Reuters σε 65 οικονομολόγους δείχνει ομόφωνη πρόβλεψη για αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων από 2,25% σε 2,50%.

Αιτία είναι η νέα άνοδος του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 3,3% τον Αύγουστο, έναντι στόχου 2%. Αυτή τη φορά, όμως, μεγάλο μέρος της πίεσης προέρχεται από την ενέργεια και τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Η ίδια η ΕΚΤ έχει αναγνωρίσει ότι το ενεργειακό σοκ επιβαρύνει τις τιμές και παρακολουθεί εάν θα περάσει ευρύτερα σε αγαθά, υπηρεσίες και μισθούς.

Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη αντίφαση της νομισματικής πολιτικής. Η αύξηση των επιτοκίων μπορεί να περιορίσει τη ζήτηση, αλλά δεν μπορεί να αυξήσει την προσφορά πετρελαίου ή να αποκαταστήσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Παρ’ όλα αυτά, το κόστος μεταφέρεται στους δανειολήπτες.

Για ένα στεγαστικό 100.000 ευρώ με 20 χρόνια αποπληρωμής, μια πλήρης μεταφορά της αύξησης κατά 0,25 μονάδες μπορεί ενδεικτικά να προσθέσει περίπου 13 ευρώ στη μηνιαία δόση. Σε επιχειρηματικό δάνειο 100.000 ευρώ πενταετίας, η επιβάρυνση μπορεί να κινηθεί γύρω στα 11 ευρώ τον μήνα. Το ακριβές ποσό εξαρτάται από το επιτόκιο, το υπόλοιπο και τους όρους κάθε δανείου.

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά: από τη μία ακριβότερα καύσιμα, τρόφιμα και μεταφορές ροκανίζουν το εισόδημα και από την άλλη τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος δανεισμού.