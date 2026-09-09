Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση των μετοχών στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX ⁠600, σημείωσε πτώση 0,4% στις 646,84 μονάδες στις 10:10 ώρα Ελλάδας. Ο γερμανικός DAX, υποχώρησε κατά 0,5%, ο βρετανικός FTSE, σημείωσε πτώση 0,2% και ο γαλλικός CAC 40, κατέγραψε απώλειες 0,6%.

Οι μετοχές των εταιριών ενέργειας ενισχύθηκαν κατά σχεδόν 1%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ διαμορφώθηκαν σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ξεπερνώντας το συμβολικό όριο για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τη ροή πετρελαίου από την περιοχή.

Τα futures του Μπρεντ σημείωσαν άνοδο κατά 2,15 δολάρια, ή 2,2%, στα 100,07 δολάρια το βαρέλι στις 10:21 ώρα Ελλάδας. Το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύθηκε κατά 1,70 δολάριο, ή 1,83%, στα 94,73 δολάρια το βαρέλι.