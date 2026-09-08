Μείωση εισφορών: Από 4,60 έως 15 ευρώ τον μήνα το όφελος για τους μισθωτούς

Μικρή αλλά μόνιμη αύξηση στις καθαρές αποδοχές των μισθωτών φέρνει από τον Απρίλιο του 2027 η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Η μείωση θα είναι 0,5 ποσοστιαία μονάδα και θα περάσει ολόκληρη στην πλευρά του εργαζομένου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για κάθε 1.000 ευρώ μικτού μισθού, ο εργαζόμενος θα γλιτώνει περίπου 5 ευρώ τον μήνα από ασφαλιστικές κρατήσεις.

Έτσι, με τα σημερινά επίπεδα αποδοχών, εργαζόμενος με μικτό μισθό 920 ευρώ έχει όφελος περίπου 4,60 ευρώ τον μήνα, ενώ στα 1.500 ευρώ το κέρδος ανεβαίνει στα 7,50 ευρώ. Για μικτό μισθό 2.000 ευρώ η διαφορά φτάνει τα 10 ευρώ τον μήνα, στα 2.500 ευρώ τα 12,50 ευρώ και στα 3.000 ευρώ τα 15 ευρώ.

Σε ετήσια βάση και με 14 καταβολές μισθού, το αντίστοιχο όφελος διαμορφώνεται ενδεικτικά σε περίπου 64 ευρώ για μισθό 920 ευρώ, 105 ευρώ στα 1.500 ευρώ, 140 ευρώ στα 2.000 ευρώ και 210 ευρώ στα 3.000 ευρώ.

Η αλλαγή δεν αποτελεί αύξηση του μικτού μισθού. Απλώς μειώνεται το ποσό που παρακρατείται από τον εργαζόμενο για ασφαλιστικές εισφορές και επομένως αυξάνονται οι καθαρές αποδοχές του.

Η παρέμβαση έρχεται να προστεθεί στις προηγούμενες μειώσεις του μη μισθολογικού κόστους. Από το 2025 είχε ήδη εφαρμοστεί μείωση μίας ποσοστιαίας μονάδας, μοιρασμένη μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

Το όφελος από τη νέα μείωση είναι συνεπώς περιορισμένο σε μηνιαία βάση, αλλά μόνιμο και αυξάνεται όσο υψηλότερες είναι οι ασφαλιστέες αποδοχές.