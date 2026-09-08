Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς η αύξηση των τιμών του πετρελαίου τροφοδότησε τις ανησυχίες για πληθωρισμό.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 648,41 μονάδες στις 10:05 ώρα Ελλάδας. Ο γερμανικός δείκτης DAX υποχώρησε κατά 0,3%.

Ο βρετανικός FTSE ήταν αμετάβλητος και ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε απώλειες 0,4%.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν ανοδικά, μετά τις απειλές του Ιράν να ανταποδώσει οποιαδήποτε νέα επίθεση στοχεύοντας ενεργειακές υποδομές σε όλο τον Κόλπο.