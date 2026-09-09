Πρόστιμα για το ΚΤΕΟ . Πότε αφαιρούνται οι πινακίδες

Μήπως ξέχασες το ΚΤΕΟ; Έρχονται ηλεκτρονικά πρόστιμα έως 400 ευρώ.Νέο κύμα ηλεκτρονικών ελέγχων για τα οχήματα βρίσκεται προ των πυλών, με τους ιδιοκτήτες να μπορούν πλέον να εντοπιστούν χωρίς να τους σταματήσει η Τροχαία στον δρόμο.Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως τα αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει εμπρόθεσμα από ΚΤΕΟ, ενώ οι ψηφιακές διασταυρώσεις καλύπτουν επίσης ανασφάλιστα οχήματα και περιπτώσεις όπου δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Η μεγάλη αλλαγή για τους οδηγούς είναι ότι ο έλεγχος γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Μέσω της διασύνδεσης των διαθέσιμων μητρώων μπορεί να διαπιστωθεί εάν ένα όχημα που εμφανίζεται σε κυκλοφορία έχει περάσει τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο και αν είναι ασφαλισμένο και φορολογικά τακτοποιημένο.

Για όχημα που εντοπίζεται χωρίς ισχύον ΚΤΕΟ, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ.

Και ο έλεγχος δεν τελειώνει εκεί. Εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν τακτοποιήσει την παράβαση, μπορεί να εντοπιστεί ξανά σε επόμενη ηλεκτρονική διασταύρωση. Τότε οι κυρώσεις γίνονται αυστηρότερες: το πρόστιμο μπορεί να διπλασιαστεί, ενώ προβλέπονται και διοικητικές συνέπειες, όπως αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων.

Χρειάζεται, πάντως, προσοχή σε μία σημαντική διάκριση. Το πρόστιμο που προκύπτει από τον ηλεκτρονικό εντοπισμό δεν είναι το ίδιο με το μικρότερο εκπρόθεσμο παράβολο που πληρώνει κάποιος όταν πηγαίνει καθυστερημένα το αυτοκίνητό του για ΚΤΕΟ.