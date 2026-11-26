Στην επανεξέταση 1.236 φοροαπαλλαγών που εφαρμόζονται στην Ελλάδα ζητά να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς το κόστος τους έφτασε σχεδόν τα 23 δις. ευρώ το 2024.

Το ποσό αντιστοιχεί στο 9,6% του ελληνικού ΑΕΠ και περίπου στο 35% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε τρόφιμα, εστίαση και νησιά του Αιγαίου, αλλά και οι απαλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου.

Στην έκθεσή της με τίτλο «Mind the Gap», η Κομισιόν ζητά να αξιολογούνται συστηματικά οι φορολογικές ελαφρύνσεις και να περιοριστούν όσες έχουν υψηλό δημοσιονομικό κόστος.

Στο επίκεντρο ο μειωμένος ΦΠΑ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Με τον κανονικό συντελεστή στο 24%, τα έσοδα του Δημοσίου από τον συγκεκριμένο φόρο έφτασαν τα 19,9 δις. ευρώ το 2023. Την ίδια χρονιά, τα έσοδα που δεν εισπράχθηκαν εξαιτίας των μειωμένων συντελεστών και των απαλλαγών υπολογίστηκαν σε περίπου 17 δις. ευρώ.

Το κόστος των μειωμένων συντελεστών εκτιμάται σε 9,5 δις. ευρώ, ενώ άλλα 7,5 δις. ευρώ συνδέονται με απαλλαγές που απορρέουν από την εθνική φορολογική πολιτική.

Που καταγράφονται τα μεγαλύτερα ποσά

Από τις 1.236 φορολογικές ελαφρύνσεις, οι 1.033 αφορούν συγκεκριμένους φόρους και οι υπόλοιπες 203 γενικές απαλλαγές. Το μεγαλύτερο κόστος αφορά τη φορολογία κεφαλαίου, με 9,1 δις. ευρώ. Ακολουθούν η φορολογία επιχειρήσεων με 5,8 δις. ευρώ και η φορολογία φυσικών προσώπων με 4,95 δις. ευρώ.

Τα ποσά αυτά αφορούν νόμιμες φοροαπαλλαγές και όχι φοροδιαφυγή. Επίσης, η κατάργησή τους δεν σημαίνει ότι το κράτος θα εισπράξει αυτομάτως το σύνολο των 22,9 δις. ευρώ.

Οι επιπτώσεις στις οικονομικές ανισότητες

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι ελληνικές φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν σημαντική επίδραση στη μείωση των ανισοτήτων. Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ περιορίζουν τον δείκτη Gini κατά 1,19 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 0,50 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, οι ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων μειώνουν τον δείκτη κατά 0,79 μονάδες, έναντι 0,46 στην ΕΕ.

Η πρόκληση για την ελληνική κυβέρνηση είναι να περιορίσει το δημοσιονομικό κόστος χωρίς να επιβαρύνει τα νοικοκυριά που ήδη πιέζονται από την ακρίβεια.

Πάντως, οι συστάσεις της Κομισιόν δεν αποτελούν απόφαση για κατάργηση φοροαπαλλαγών ή αύξηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Ανοίγουν, όμως, τον δρόμο για την επανεξέταση του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος.