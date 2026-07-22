Συντάξεις χηρείας: Επιστρέφει το 70%, φέρνοντας νέες… αδικίες!

Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) τη νέα ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας, καθώς διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι θα εξακολουθούν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου ακόμη και όταν έχουν και δική τους σύνταξη. Ωστόσο, η οργάνωση υποστηρίζει ότι η παρέμβαση δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα και αφήνει σημαντικές κατηγορίες συνταξιούχων εκτός των νέων ευνοϊκών διατάξεων.

Σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, η νέα νομοθεσία δημιουργεί «συνταξιούχους δύο ταχυτήτων», καθώς δεν καλύπτει περίπου 100.000 δικαιούχους των οποίων ο θάνατος του συζύγου επήλθε πριν από τις 13 Μαΐου 2016. Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ, ενώ εκτός της ρύθμισης παραμένουν και οι επικουρικές συντάξεις χηρείας, για τις οποίες –όπως υποστηρίζει– έχουν επιβληθεί σημαντικές περικοπές.

Ένα ακόμη σημείο κριτικής αφορά τα αναδρομικά. Το Δίκτυο τονίζει ότι η διάταξη αποκαθιστά μόνο το ποσοστό της σύνταξης από 35% σε 70%, χωρίς να προβλέπει επιστροφή των ποσών που είχαν περικοπεί μετά την παρέλευση της τριετίας, γεγονός που, σύμφωνα με το ίδιο, αφήνει χωρίς αποζημίωση περίπου 8.500 δικαιούχους.

Το ΕΝΔΙΣΥ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του, ζητώντας πλήρη εξίσωση των δικαιωμάτων όλων των συνταξιούχων χηρείας και κατάργηση των εξαιρέσεων που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθούν να δημιουργούν άνιση μεταχείριση.