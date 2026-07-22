Φοιτητική στέγη: Ο οδηγός της ΠΟΜΙΔΑ για να αποφύγετε τις παγίδες της ενοικίασης

Η αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού ξεκινά μέσα σε μια αγορά με υψηλά ενοίκια και περιορισμένη προσφορά. Η ΠΟΜΙΔΑ δίνει χρήσιμες συμβουλές σε γονείς και φοιτητές, ώστε η επιλογή κατοικίας να γίνει με ασφάλεια και χωρίς περιττές οικονομικές επιβαρύνσεις.

Με τις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, χιλιάδες οικογένειες προετοιμάζονται για την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας. Ωστόσο, η αγορά ακινήτων παραμένει ιδιαίτερα πιεσμένη, καθώς η περιορισμένη διαθεσιμότητα και τα υψηλά ενοίκια δυσκολεύουν την εύρεση ενός οικονομικού και ποιοτικού σπιτιού.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΠΟΜΙΔΑ δημοσιοποίησε έναν πρακτικό οδηγό με συμβουλές για ασφαλή ενοικίαση ή ακόμη και αγορά κατοικίας, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να αποφύγουν βιαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ομοσπονδίας, οι υποψήφιοι ενοικιαστές δεν πρέπει να πανικοβάλλονται ούτε να επιλέγουν το πρώτο διαθέσιμο ακίνητο. Η αναζήτηση πρέπει να επεκτείνεται και σε γειτονιές λίγα λεπτά μακριά από τη σχολή, όπου συχνά υπάρχουν περισσότερες επιλογές και χαμηλότερα ενοίκια. Παράλληλα, συνιστάται σχολαστικός έλεγχος της κατάστασης του ακινήτου, των κοινοχρήστων, της θέρμανσης, αλλά και των όρων του μισθωτηρίου πριν από την υπογραφή.

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ακόμη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η διάρκεια των σπουδών είναι μεγάλη και υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, αξίζει να εξεταστεί και η αγορά κατοικίας, συγκρίνοντας το κόστος ενός στεγαστικού δανείου με το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί σε ενοίκια για τέσσερα ή περισσότερα χρόνια.