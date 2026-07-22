Νέο κύμα αμερικανικών δασμών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να ενεργοποιήσουν ένα νέο πακέτο δασμών που θα αφορά περίπου 60 οικονομίες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο εμπορικής αντιπαράθεσης με πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τις τιμές. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αμερικανικής κυβέρνησης, προβλέπονται πρόσθετοι δασμοί 10% έως 12,5% σε εισαγόμενα προϊόντα, με το επιχείρημα της αντιμετώπισης προϊόντων που συνδέονται με καταναγκαστική εργασία.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Οι ΗΠΑ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς προορισμούς ευρωπαϊκών προϊόντων, από αυτοκίνητα και βιομηχανικό εξοπλισμό έως φαρμακευτικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά. Εάν οι νέοι δασμοί εφαρμοστούν, το κόστος των ευρωπαϊκών προϊόντων στην αμερικανική αγορά θα αυξηθεί, περιορίζοντας την ανταγωνιστικότητά τους και ασκώντας πίεση στις ευρωπαϊκές εξαγωγές και στη μεταποίηση.

Οι συνέπειες δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστη την Ελλάδα. Αν και οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ είναι μικρότερες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, κλάδοι όπως τα τρόφιμα, το ελαιόλαδο, οι ελιές, τα τυροκομικά, το κρασί και ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με δυσκολότερη πρόσβαση στην αμερικανική αγορά. Παράλληλα, μια επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση για ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες, επηρεάζοντας έμμεσα τις εξαγωγές, τον τουρισμό και τις επενδύσεις.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς ένας νέος εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης θα μπορούσε να επιβαρύνει την παγκόσμια ανάπτυξη, να αυξήσει την αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις και να δημιουργήσει νέες πληθωριστικές πιέσεις. Για την Ελλάδα, το ζητούμενο είναι να διατηρήσει την εξωστρέφειά της, διευρύνοντας παράλληλα την παρουσία της σε νέες αγορές πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.