10.000 ευρώ για μετακόμιση στην ακριτική Ελλάδα

Ισχυρότερα οικονομικά κίνητρα για όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές προβλέπει το αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση», με στόχο την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης και την ενίσχυση της περιφέρειας.

Σημαντικές αλλαγές φέρνει το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση», καθώς η οικονομική ενίσχυση εξισώνεται στα 10.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο νοικοκυριό, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται η καταβολή προκαταβολής 50% (5.000 ευρώ) πριν από τη μετακόμιση, ώστε να καλυφθούν τα πρώτα έξοδα εγκατάστασης.

Παράλληλα, το πρόγραμμα επεκτείνεται πέρα από τον Έβρο και περιλαμβάνει πλέον περιοχές των Δράμας, Καστοριάς, Φλώρινας, Κιλκίς, Πέλλας και Σερρών, ακόμη και τις πρωτεύουσες των ακριτικών νομών που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κατάργηση της προϋπόθεσης εξασφάλισης εργασίας πριν από τη μετεγκατάσταση. Έτσι, το πρόγραμμα ανοίγει τον δρόμο για περισσότερους ενδιαφερόμενους, όπως τηλεργαζόμενους, Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να επιστρέψουν, τελειόφοιτους φοιτητές, συνταξιούχους και ένστολους.

Βασική προϋπόθεση είναι η μόνιμη εγκατάσταση στην επιλεγμένη περιοχή και η παραμονή εκεί για τουλάχιστον τρία χρόνια, καθώς στόχος της δράσης δεν είναι μόνο η οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών, αλλά κυρίως η αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών και η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις ακριτικές περιοχές.

Η δυνατότητα λήψης των πρώτων 5.000 ευρώ πριν από τη μετακόμιση εκτιμάται ότι θα διευκολύνει σημαντικά τους δικαιούχους, καθώς θα μπορούν να καλύψουν άμεσα το κόστος ενοικίασης κατοικίας, μεταφοράς οικοσκευής και των πρώτων αναγκών εγκατάστασης, μειώνοντας ένα από τα βασικά εμπόδια για τη λήψη της απόφασης να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους στην ελληνική περιφέρεια.