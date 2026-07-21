ΑΑΔΕ: 88.833 αγρότες θα πάρουν 24,8 εκατ. ευρώ. Πληρωμές και διαμαρτυρίες.

Την δεύτερη δόση για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης θα πάρουν οι συγκεκριμένοι αγρότες. Η επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου αγροτών υπολογίστηκε για αγορές πετρελαίου κίνησης που έγιναν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Προϋπόθεση για να ληφθούν υπόψη οι συναλλαγές ήταν να έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ μέσω των ψηφιακών εφαρμογών.

Πάνω από 45,4 εκατ. ευρώ οι πληρωμές ΕΦΚ το 2026

Με τη νέα καταβολή, οι πληρωμές για την επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου προς αγρότες μέσα στο 2026 ανέρχονται συνολικά σε 45.473.975,65 ευρώ.Το ποσό αυτό έχει καταβληθεί έως σήμερα σε 98.941 δικαιούχους, με τη δεύτερη δόση να καλύπτει 88.833 αγρότες για τις επιλέξιμες αγορές καυσίμων του δεύτερου τριμήνου.Από αύριο, 22 Ιουλίου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ελέγχουν αναλυτικά τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την επιστροφή τους. Η πρόσβαση παρέχεται από την εφαρμογή «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2026», η οποία λειτουργεί στην πλατφόρμα myBusinessSupport.Μέσω της εφαρμογής, οι αγρότες μπορούν να ενημερώνονται για τις αγορές πετρελαίου που συνυπολογίστηκαν στον προσδιορισμό της επιστροφής ΕΦΚ, καθώς και για το ποσό που έχει καταβληθεί σε κάθε πληρωμή.

Πάντως τα παράπονα δεν λείπουν.

Όπως λέει στον Alphatv.gr ο πρόεδρος της ΠΑΣΚΕΦ Στέλιος Λίτος απο τις Σέρρες ΄΄μας λένε οτι στο σύστημα φαίνεται οτι δεν έχουμε πάει να δώσουμε τα τιμολόγια . Εμείς κάθε μήνα τα πάμε στον λογιστή . Όλα τα μεγάλα ποσά είναι απλήρωτα . Αυτοί που δεν πήραν την πρώτη δόση ούτε τωρα είδαν το χρώμα του χρήματος . Στο λίτρο παίρνουμε 41 λεπτά , ανεξαρτήτου τιμής , και ο μέσος παραγωγός κάνει 8-10 τόννους . Όλοι πρέπει να πάρουμε πάνω απο 3.000 Ευρώ . Απο Ιούλιο θα πάμε φθινόπωρο και βλέπουμε. Είχαμε μια ελπίδα να πληρωθούμε΄΄.