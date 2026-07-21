Σχέδιο για έργα 17,1 δισ. ευρώ – Τι αλλάζει στον χάρτη των δημόσιων επενδύσεων

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030 εισέρχεται στην τελική φάση σχεδιασμού του, με τον συνολικό προϋπολογισμό του να αυξάνεται πλέον στα 17,1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες χρηματοδότησης έργων σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για το βασικό εθνικό εργαλείο δημόσιων επενδύσεων, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, καλύπτοντας κρίσιμες αναπτυξιακές ανάγκες.

Το επόμενο διάστημα θα καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η εξειδίκευση του Προγράμματος, μέσα από συνεργασία των υπουργείων, των δημόσιων φορέων και των Περιφερειών, οι οποίες καλούνται να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους και να προτείνουν ώριμα έργα προς χρηματοδότηση.

Στόχος του νέου ΕΠΑ είναι να επιταχύνει την υλοποίηση επενδύσεων με αναπτυξιακό αποτύπωμα, δίνοντας έμφαση σε σύγχρονες υποδομές, μεταφορές, ψηφιακές υπηρεσίες, πράσινη μετάβαση, πολιτική προστασία, καινοτομία και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο σχεδιασμός των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, καθώς μέσα από αυτά θα καθοριστούν οι τοπικές επενδυτικές προτεραιότητες και θα επιλεγούν τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν έως το 2030.

Η αύξηση του προϋπολογισμού κατά αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ δημιουργεί μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για νέες δημόσιες επενδύσεις, σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία καλείται να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο η διάθεση των πόρων, αλλά κυρίως η γρήγορη ωρίμανση και υλοποίηση έργων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα δημιουργήσουν μόνιμα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.