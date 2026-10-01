Ρύθμιση οφειλών: Από 72 σε 120 δόσεις

Σε 120 αυξάνονται οι δόσεις για τη ρύθμιση οφειλών, από 72 που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ. Η ρύθμιση αφορά χρέη τόσο προς τη φορολογική αρχή όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ποια χρέη μπορούν να μπουν στη ρύθμιση

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Προϋπόθεση είναι να μην βρίσκονται σε άλλη ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η αίτηση για ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Παράλληλα, όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν, με αίτησή τους, να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων.

Τι ισχύει για το επιτόκιο

Το επιτόκιο της ρύθμισης των 120 δόσεων διαμορφώνεται στο 5,84%, όσο και στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Οι τρέχουσες οφειλές, δηλαδή όσες δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025, ρυθμίζονται μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων.

Το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης έχει παραμείνει σταθερό με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να μην αυξηθεί λόγω των αυξήσεων των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Έως 240 δόσεις μέσω εξωδικαστικού

Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης έως και 240 δόσεων για χρέη προς τη φορολογική αρχή, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και τράπεζες και servicers, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες κάθε οφειλέτη.

Πρόσφατα διευρύνθηκε και η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό. Το όριο υπαγωγής μειώθηκε στις 5.000 ευρώ οφειλές, από 10.000 ευρώ προηγουμένως, ενώ δόθηκε και δυνατότητα επιλογής διάσωσης της πρώτης κατοικίας έναντι λοιπής περιουσίας, με αντίστοιχη μείωση των δόσεων καταβολής. Η νέα δυνατότητα τέθηκε σε ισχύ από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.