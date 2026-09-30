Λιανεμπόριο: Άλμα 5,2% στον όγκο πωλήσεων και 6,6% στον τζίρο τον Ιούλιο

Άνοδος σημειώθηκε για το λιανεμπόριο τον Ιούλιο, καθώς ο όγκος των πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 5,2% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, της τάξης του 6,6%, με βάση τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Μάλιστα, η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει θετική μεταβολή και σε σχέση με τον Ιούνιο. Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 5,3%, ενώ ο τζίρος του λιανικού εμπορίου σημείωσε άνοδο 1,8%.

Η μηνιαία εικόνα του λιανεμπορίου

Τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία δείχνουν σημαντικότερη μηνιαία μεταβολή στον όγκο των πωλήσεων σε σχέση με την αύξηση του κύκλου εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 5,3%. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 1,8% στην ίδια σύγκριση.

Τι δείχνουν τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Η εικόνα είναι ηπιότερη όταν υπολογίζονται οι εποχικές επιδράσεις. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος πωλήσεων στο λιανεμπόριο αυξήθηκε κατά 1,4% τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Ο εποχικά διορθωμένος κύκλος εργασιών κατέγραψε μηνιαία άνοδο 1,2%.