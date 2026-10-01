120 δόσεις: Μέσα στον Οκτώβριο ο νόμος – Ποιοι μπαίνουν στη νέα ρύθμιση

Άμεση εφαρμογή μετά την ψήφιση. Καλύπτονται παλαιά χρέη έως το τέλος του 2024 σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Εκτός τα νεότερα χρέη, που παραμένουν στις 24 δόσεις

Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ψηφιστεί η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιά χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και να τεθεί αμέσως σε εφαρμογή.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι στόχος είναι η νομοθέτηση να ολοκληρωθεί εντός του μήνα, ώστε να ανοίξει άμεσα η δυνατότητα ένταξης.

Η νέα ρύθμιση αυξάνει το ανώτατο όριο από τις 72 στις 120 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή δίνει δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε δέκα χρόνια. Η ελάχιστη δόση ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84%.

Το κρίσιμο όριο είναι η 31η Δεκεμβρίου 2024. Στις 120 δόσεις μπορούν να συμπεριληφθούν ληξιπρόθεσμα χρέη έως αυτή την ημερομηνία, εφόσον δεν βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ειδική δυνατότητα δίνεται σε όσους έχουν ήδη ενταχθεί στις 72 δόσεις: μπορούν με αίτησή τους να μεταφερθούν στις 120.

Αντίθετα, οι οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά μένουν εκτός της δεκαετούς ρύθμισης και συνεχίζουν να εξυπηρετούνται μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων.

Τα σημεία "κλειδιά" για την νέα ρύθμιση των 120 δόσεων

Ο υπουργός εξήγησε ότι η επιλογή αυτή συνδέεται με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και τη λογική διαχωρισμού των παλαιών συσσωρευμένων χρεών από τις τρέχουσες υποχρεώσεις.

Για πιο σύνθετες περιπτώσεις οφειλετών παραμένει διαθέσιμος ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος μπορεί να φτάσει έως τις 240 δόσεις και καλύπτει ευρύτερη περίμετρο χρεών.

Το νέο πλαίσιο επομένως απευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που κουβαλούν παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη και χρειάζονται περισσότερο χρόνο και χαμηλότερη μηνιαία επιβάρυνση για να επιστρέψουν στη συνέπεια.