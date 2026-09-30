Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο των μετοχών

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα, ωστόσο οδεύουν προς την πρώτη μηνιαία πτώση τους, εδώ και έξι μήνες, καθώς, οι πληθωριστικοί κίνδυνοι εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή έπληξαν τις διεθνείς αγορές ομολόγων, οδηγώντας ανοδικά τα κόστη δανεισμού.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,7% στις ⁠642,69 μονάδες στις 10:22 ώρα Ελλάδας.

Ο δείκτης οδεύει προς πτώση κατά 1,5% σε μηνιαία βάση.

Η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς σε υψηλά πολλών ετών ασκεί πιέσεις στις μετοχές τις τελευταίες εβδομάδες καθώς οι επενδυτές αναμένουν αύξηση των επιτοκίων για να συγκρατηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις από τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Οι τιμές πετρελαίου κινούνταν σήμερα ανοδικά καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι προτίθεται να χαλαρώσει τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν.