Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε χαμηλό τριμήνου

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκίνησαν το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς σήμερα με απώλειες, καθώς οι επενδυτές απέφυγαν τις κινήσεις ρίσκου, με τις αποδόσεις των ομολόγων διεθνώς να κινούνται σε υψηλά πολλών ετών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 1,4% στις 626,29 μονάδες στις 11:40 ώρα Ελλάδας, στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από τρεις μήνες.

Οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί κλαδικοί δείκτες κινούνταν πτωτικά, με τις τράπεζες να οδεύουν προς τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία υποχώρηση από τις 8 Ιουλίου, καταγράφοντας απώλειες 3,2%, ενώ οι μεταλλευτικές εταιρίες σημείωσαν πτώση 2%.

Οι αποδόσεις των ομολόγων διεθνώς κατέγραψαν άλμα τις τελευταίες εβδομάδες καθώς οι επενδυτές πούλησαν κρατικό χρέος, ενώ η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους πυροδότησε ανησυχίες και η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης τόνωσε τις προσδοκίες για ανάπτυξη, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι τα επιτόκια μπορεί να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα.

Τα επίμονα υψηλά επιτόκια αυξάνουν το κόστος δανεισμού για εταιρίες και όσους έχουν στεγαστικά δάνεια, ενώ αυξάνει την επιβάρυνση των κυβερνήσεων από τους τόκους.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου –τιμή αναφοράς στην ευρωζώνη—σημείωσε άνοδο κατά μία μονάδα βάσης αφότου διαμορφώθηκε στο 3,6526% νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009.

Στο μεταξύ, η απόδοση του γαλλικού 10ετούς κρατικού ομολόγου σημείωσε άλμα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002 ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον προϋπολογισμό της για το 2027 αργότερα σήμερα. Ο γαλλικός δείκτης CAC 40 σημείωσε πτώση 1,4%.

Οι προοπτικές για τις μετοχές παραμένουν στενά συνδεδεμένες με την πορεία των επιτοκίων, με τους επενδυτές να αξιολογούν εάν τα υψηλότερα κόστη δανεισμού και οι αυξημένες τιμές ενέργειας θα αντισταθμίσουν τις ενδείξεις για ανθεκτικότητα στην οικονομία της ευρωζώνης.