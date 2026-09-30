Α21: Κλειστή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις

Η πλατφόρμα Α21 του ΟΠΕΚΑ είναι κλειστή για την εκκαθάριση της τέταρτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δικαιούχοι θα μπορούν και πάλι να έχουν πρόσβαση για να υποβάλουν ή να τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους.

Για να καταβληθεί το επίδομα παιδιού, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να εμφανίζεται ως εγκεκριμένη. Δεν αρκεί να έχει αποθηκευτεί χωρίς οριστική υποβολή.

Οι επόμενες πληρωμές του επιδόματος παιδιού

Οι υπόλοιπες δόσεις του 2026 είναι:

Πέμπτη δόση: 30 Νοεμβρίου, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

Έκτη και τελευταία δόση: Αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα, μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου

Οι ημερομηνίες αυτές ενδέχεται να επιβεβαιωθούν ή να εξειδικευτούν με νεότερες ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΑ.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγχουν την πορεία της αίτησής τους και το ποσό που πρόκειται να καταβληθεί μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή του gov.gr.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης ή εκκρεμούς ελέγχου, τα ποσά που αφορούν προηγούμενα δίμηνα καταβάλλονται αναδρομικά στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.

Οι δικαιούχοι πρέπει επίσης να ελέγχουν τυχόν αλλαγές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να επηρεάσουν την εισοδηματική κατηγορία στην οποία κατατάσσονται και, συνεπώς, το ποσό της επόμενης δόσης.