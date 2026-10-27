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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση καταγράφουν

οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
27/10/2026 10:57
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση καταγράφουν
INTIME

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά την ανακοίνωση χαμηλότερων των αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων από την HSBC που ασκούσε πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές, ενώ η συνεχιζόμενη ένταση στη Γαλλία επέτεινε την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Η μετοχή της HSBC σημείωσε πτώση 6,9%, με τον τραπεζικό δείκτη να υποχωρεί κατά 1,3%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης ⁠STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 639,64 μονάδες στις 10:05 ώρα Ελλάδας.

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