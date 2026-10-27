Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Πρόστιμα ύψους 659.647 ευρώ για παραβάσεις από την 1η έως τις 26 Οκτωβρίου

Διοικητικά πρόστιμα που αγγίζουν συνολικά τις 659.647 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κατά το διάστημα από 1 έως 26 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από διαπιστωμένες παραβάσεις στην αγορά.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αρχής, οι βασικές κυρώσεις εξειδικεύονται ως εξής:

Υπερβολικό κέρδος στο κρέας: Στην εταιρεία κρέατος επιβλήθηκε πρόστιμο 165.897 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε υπέρβαση του νόμιμου περιθωρίου μικτού κέρδους σε 43 κωδικούς κρεατοσκευασμάτων κατά το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026.

Παραβάσεις στο e-commerce: Χρηματικό πρόστιμο ύψους 120.000 ευρώ επιβλήθηκε σε ηλεκτρονικό κατάστημα για μη τήρηση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των καταναλωτών.

Λοιπές αγορανομικές παραβάσεις: Βεβαιώθηκαν επιπλέον πρόστιμα 127.500 ευρώ για γενικότερες παραβάσεις της αγορανομικής νομοθεσίας

Πλαστά προϊόντα: Επιβλήθηκαν κυρώσεις ύψους 246.250 ευρώ για εμπορία παραποιημένων ειδών, ενώ στο πλαίσιο των ίδιων ελέγχων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 40.966 μαϊμού προϊόντα.