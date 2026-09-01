Eurostat: Στο 3,3% αυξήθηκε ο πληθωρισμός

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη, αναμένεται να αυξηθεί στο 3,3% τον Αύγουστο του 2026, από 2,9% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, Eurostat, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Αύγουστο (14,3%, σε σύγκριση με 10,3% τον Ιούλιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,0%, σε σύγκριση με 3,3% τον Ιούλιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,2%, σε σύγκριση με 0,9% τον Ιούλιο) και τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (1,2%, σταθερός σε σύγκριση με τον Ιούλιο).

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,7% τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο.

Τον Αύγουστο, τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Λιθουανία (5,8%), η Κύπρος (5,2%), η Βουλγαρία (5,1%) και η Ισπανία (4,5%).

Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού καταγράφουν η Εσθονία (1,3%), η Μάλτα (1,9%) και η Φινλανδία (2,4%).