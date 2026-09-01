Το καλάθι των 100 ευρώ και οι «τρύπες» των μειώσεων – Πόσα κερδίζει τελικά ο καταναλωτής

Πάρε ένα καλάθι αξίας 100 ευρώ και γέμισέ το με όσα χρειάζεται πραγματικά ένα σπίτι: Γάλα, φέτα, κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, λάδι, ζυμαρικά, όσπρια, καφέ, φρούτα, λαχανικά, χαρτικά και απορρυπαντικά.

Τώρα προσπάθησε να βρεις όλα αυτά τα προϊόντα στις νέες λίστες μειωμένων τιμών. Εκεί αρχίζουν οι δυσκολίες…

Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι ο καταναλωτής δεν βρίσκει τις ίδιες μειώσεις παντού. Στα επώνυμα προϊόντα η συμμετοχή των αλυσίδων διαφοροποιεί την τελική έκπτωση, ενώ στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κάθε σούπερ μάρκετ έχει τους δικούς του κωδικούς. Για να συνθέσει λοιπόν ένα όσο γίνεται φθηνότερο καλάθι, μπορεί να χρειαστεί να γίνει… περιπλανώμενος καταναλωτής, συγκρίνοντας τιμές και επισκεπτόμενος διαφορετικές αλυσίδες.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της φέτας. Στους 875 επώνυμους κωδικούς δεν εντοπίζεται αυτοτελής συσκευασία επώνυμης φέτας. Στα private label υπάρχει συγκεκριμένη φέτα σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ Επιλογή 400 γραμμαρίων, με μείωση μόλις 5%. Δηλαδή, για ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά προϊόντα του ελληνικού τραπεζιού, η επιλογή είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Το «καταφύγιο» των φθηνότερων νοικοκυριών

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η εικόνα στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Είναι τα προϊόντα στα οποία στρέφεται ένα σημαντικό μέρος των καταναλωτών όταν το εισόδημα δεν επαρκεί για ακριβότερες επώνυμες επιλογές. Στις λίστες όμως η ποικιλία βασικών private label τροφίμων δεν είναι μεγάλη και δεν μπορεί κάθε αλυσίδα να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο καλάθι μειωμένων τιμών.

INTIME

Στα 100 ευρώ – 9 ευρώ όφελος;

Ας πάρουμε το ευνοϊκότερο θεωρητικά σενάριο: Ένα καλάθι 100 ευρώ με γαλακτοκομικά, κρέας, ψάρια, φρούτα και λαχανικά, ζυμαρικά, λάδι, καφέ, καθαριστικά και χαρτικά και όλα να μειώνονται κατά 9%.

Τα 100 ευρώ γίνονται 91. Κέρδος 9 ευρώ ή 36 ευρώ για τέσσερα αντίστοιχα καλάθια τον μήνα.Στην πραγματικότητα, όμως, ούτε όλα τα προϊόντα συμμετέχουν ούτε όλα μειώνονται κατά 9%. Το ποσοστό αποτελεί μέσο όρο συγκεκριμένων επώνυμων κωδικών.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούνιο του 2026 το επίπεδο τιμών στην κατηγορία «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» ήταν περίπου 37% υψηλότερο από το 2020. Άρα ακόμα και μετά τη μεσοσταθμική μείωση του 9% το καλάθι παραμένει ακριβότερο κατά 28%.

Γι’ αυτό οι μειώσεις είναι αναμφίβολα καλοδεχούμενες, αλλά δύσκολα «νικούν» την ακρίβεια που έχει προηγηθεί. Ο καταναλωτής, άλλωστε, δεν αγοράζει ποσοστά και μέσους όρους. Αγοράζει προϊόντα και στο τέλος μετράει ευρώ στην απόδειξη…