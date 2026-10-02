Πληθωρισμός: Το ενεργειακό σοκ «χτυπά» την Ευρώπη – Στο 5,1% η Ελλάδα

Στο 3,8% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριετίας – Ενέργεια, καύσιμα και τρόφιμα τροφοδοτούν το νέο κύμα ανατιμήσεων και αυξάνουν την πίεση στην ΕΚΤ.

Το ενεργειακό σοκ επιστρέφει ως βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, με τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων να περνούν πλέον με μεγαλύτερη ένταση στον δείκτη τιμών καταναλωτή.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη εκτινάχθηκε τον Σεπτέμβριο στο 3,8%, από 3,2% τον Αύγουστο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο περίπου τριών ετών. Η επιτάχυνση αποδίδεται κυρίως στην ενέργεια, στα καύσιμα και στα τρόφιμα, ενώ ο δομικός πληθωρισμός κινείται πολύ χαμηλότερα, στο 2,5%

Ιδιαίτερα έντονη είναι η πίεση στην Ελλάδα, όπου ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώνεται τον Σεπτέμβριο στο 5,1%, πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η επιτάχυνση έρχεται μετά από ένα καλοκαίρι κατά το οποίο οι ανατιμήσεις στην ενέργεια είχαν ήδη αρχίσει να περνούν στην οικονομία: τον Αύγουστο το φυσικό αέριο ήταν ακριβότερο κατά 40,2% σε ετήσια βάση, το ντίζελ κατά 30,6%, η βενζίνη κατά 15,3% και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%.

Το ενεργειακό σοκ αλλάζει τις προβλέψεις

Το πρόβλημα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας δεν περιορίζονται στους λογαριασμούς ρεύματος ή στο πρατήριο. Σταδιακά μεταφέρονται στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς, δημιουργώντας τον κίνδυνο νέων ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Η ίδια η ΕΚΤ εκτιμά πλέον ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα κινηθεί στο 3,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2026, κυρίως εξαιτίας της ενέργειας, πριν αρχίσει να αποκλιμακώνεται μέσα στο 2027.

Η νέα έξαρση των τιμών περιπλέκει παράλληλα τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όσο ο πληθωρισμός απομακρύνεται από τον στόχο του 2%, τόσο αυξάνεται η πίεση για διατήρηση αυστηρής νομισματικής πολιτικής, σε μια περίοδο κατά την οποία νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη αντιμέτωπα με αυξημένο ενεργειακό και χρηματοδοτικό κόστος.