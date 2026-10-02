Στα 109,77 δισ. ευρώ τα χρέη στην εφορία

Μόλις 10.452 μεγαλοοφειλέτες χρωστούν 81,62 δισ. ευρώ – Σχεδόν 9 στους 10 οφειλέτες έχουν χρέη έως 10.000 ευρώ, ενώ μόλις 5,31 δισ. βρίσκονται σε ρύθμιση

Στα 109,77 δισ. ευρώ έχει φτάσει το «βουνό» των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία, με σχεδόν 4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα να εμφανίζονται ως οφειλέτες.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το τέλος Ιουλίου 2026, τα οποία περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, αποκαλύπτουν όμως μια εξαιρετικά άνιση κατανομή των χρεών.

Η μεγάλη εικόνα κρύβεται στην κατανομή. Το 89,77% των οφειλετών χρωστά έως 10.000 ευρώ, αλλά οι συγκεκριμένες οφειλές αντιστοιχούν μόλις στο 3,57% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους.

Στον αντίποδα, μόλις 10.452 οφειλέτες, με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ ο καθένας, συγκεντρώνουν 81,62 δισ. ευρώ, δηλαδή το 74,36% του συνολικού χρέους.

Από τα 109,77 δισ. ευρώ, τα 30,50 δισ. έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης. Έτσι, το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο περιορίζεται στα 79,27 δισ. ευρώ.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα των ρυθμίσεων: από αυτό το ποσό, μόλις 5,31 δισ. ευρώ, ή 6,7%, βρίσκονται σήμερα σε κάποια ρύθμιση.

Τα στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ενόψει της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων, η οποία επιχειρεί να δώσει μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο αποπληρωμής κυρίως σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές.