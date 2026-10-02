Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά τις χθεσινές βαριές απώλειες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,4% στις 629,18 μονάδες στις 10:20 ώρα Ελλάδας.

Ο δείκτης έκλεισε με πτώση 1,3% χθες, στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από τρεις μήνες καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ανήλθαν σε υψηλά πολλών ετών.