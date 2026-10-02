Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών
Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά τις χθεσινές βαριές απώλειες.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,4% στις 629,18 μονάδες στις 10:20 ώρα Ελλάδας.
Ο δείκτης έκλεισε με πτώση 1,3% χθες, στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από τρεις μήνες καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ανήλθαν σε υψηλά πολλών ετών.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις