Πληθωρισμός 5,7% τον Οκτώβριο

Σχεδόν τριπλάσιος σε σχέση με πέρυσι

Στο 5,7% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο του 2026, από 2% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, εντείνοντας τις πιέσεις στο εισόδημα των νοικοκυριών.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ενώ ο μέσος πληθωρισμός του τελευταίου δωδεκαμήνου διαμορφώθηκε στο 3,9%.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες ανατιμήσεις καταγράφηκαν στην ενέργεια και στις μεταφορές.

Συνολικά, η κατηγορία της στέγασης παρουσίασε αύξηση 15,1%, ενώ οι μεταφορές ακρίβυναν κατά 13,8%.

Στα τρόφιμα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,1%, με σημαντικές ανατιμήσεις στο αρνί και κατσίκι (+9,1%), στα λαχανικά (+8,4%) και στο μοσχάρι (+6,5%). Αντίθετα, το ελαιόλαδο υποχώρησε κατά 8,4%.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή τριών αγαθών στον πληθωρισμό: Η βενζίνη, το ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο θέρμανσης ευθύνονται για περίπου 2,45 από τις 5,7 ποσοστιαίες μονάδες της συνολικής αύξησης.

Ενδεικτικά, ένα νοικοκυριό που δαπανούσε 2.000 ευρώ τον μήνα θα χρειαζόταν πλέον 2.114 ευρώ για τις ίδιες αγορές, εφόσον αυτές ακολουθούσαν ακριβώς τον γενικό δείκτη τιμών.