Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος στις μετοχές

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησαν οι συναλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να κινείται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ώθηση στις αγορές έδωσε η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν.

Στις 10:05 ώρα Ελλάδας, ο STOXX 600 ενισχυόταν κατά 0,9%, φτάνοντας στις 662,54 μονάδες. Θετική ήταν η εικόνα και στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, με τους δείκτες σε Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία να καταγράφουν κέρδη περίπου 1%.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent υποχώρησε περισσότερο από 2%, στα περίπου 90 δολάρια το βαρέλι.

Κέρδη για τις αεροπορικές εταιρείες

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου έδωσε ώθηση στις αεροπορικές μετοχές, καθώς το κόστος των καυσίμων αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τον κλάδο.

Η μετοχή της Lufthansa ενισχύθηκε κατά 1,8%, ενώ η Air France-KLM κατέγραψε άνοδο 1,2%.

Καθοριστικό ρόλο στο θετικό κλίμα έπαιξαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος υποβάθμισε την ανάγκη για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν «σε αυτή τη φάση».

Οι επενδυτές παρακολουθούν πλέον τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οποιαδήποτε νέα ένταση μπορεί να επηρεάσει εκ νέου τις τιμές της ενέργειας και την πορεία των διεθνών αγορών.