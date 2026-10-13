Πετρέλαιο θέρμανσης: Σενάρια για πρεμιέρα

κάτω από 1,60 ευρώ/ λίτρο

Σημαντική αύξηση στο επίδομα θέρμανσης ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, ενόψει του χειμώνα.

Αύριο, ανακοινώνονται και οι επιδοτήσεις κυβέρνησης και διυλιστηρίων, σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.

Θα δούμε τις ανακοινώσεις, αλλά και τις τελευταίες πληροφορίες, με την βοήθεια του Σταύρου Μονεμβασιώτη.