Έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026 υποβάλλονται οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026–2027. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στο myΘέρμανση της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς TAXISnet. Η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, πριν από τα Χριστούγεννα.

Για όσους έλαβαν επίδομα πέρυσι, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 60% του περσινού ποσού, με φετινή προσαύξηση 30% και με βάση το ανώτατο όριο που ορίζει η απόφαση. Για τους νέους δικαιούχους, υπολογίζεται στο 50% του ποσού που προκύπτει με βάση το είδος θέρμανσης, τον κλιματικό συντελεστή και τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, η ελάχιστη προκαταβολή είναι 80 ευρώ.

Η επόμενη πληρωμή προβλέπεται έως τις 28 Μαΐου 2027. Για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα προβλέπεται συμπληρωματική πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Το συνολικό επίδομα προσαυξάνεται φέτος κατά 30% και ξεκινά από 100 ευρώ, με ανώτατο ποσό 1.560 ευρώ στους ψυχρότερους οικισμούς. Στον υπολογισμό συνυπολογίζεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η ενίσχυση αφορά την κύρια κατοικία και καλύπτει ένα είδος θέρμανσης ανά δικαιούχο.

Πριν οριστικοποιηθεί η αίτηση, πρέπει να έχει δηλωθεί στο myAADE IBAN στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Για το πετρέλαιο θέρμανσης χρειάζεται επίσης προσοχή στον ΑΦΜ της απόδειξης. Αν έχει εκδοθεί στον ΑΦΜ του άλλου συζύγου, η ΑΑΔΕ προβλέπει ανάκληση και νέα αίτηση από τον σύζυγο έως τις 4 Δεκεμβρίου ή διόρθωση από τον προμηθευτή, εφόσον δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την αγορά.