Πετρέλαιο στα 110 δολάρια: Φωτιά στη Μέση Ανατολή, νέος εφιάλτης ακρίβειας για τα ελληνικά νοικοκυριά

Νέος ενεργειακός συναγερμός στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας εντείνουν την ανησυχία για την παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου, εκτοξεύοντας το Brent κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι.

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί φόβους για διακοπές στην παραγωγή και στις μεταφορές πετρελαίου, με τις αγορές να ενσωματώνουν στις τιμές τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, στο στόχαστρο των επιθέσεων βρίσκονται ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ των οποίων υποδομές της Aramco. Η πλήρης έκταση των ζημιών και των επιπτώσεων στην παραγωγή παραμένει αβέβαιη.

Τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία

Η Ελλάδα, ως χώρα που εισάγει πετρέλαιο, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις διεθνείς ανατιμήσει, με επιπτώσεις στη βενζίνη, στο ντίζελ και στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τις υψηλές διεθνείς τιμές να δημιουργούν πρόσθετη πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς ξεκινά η χειμερινή περίοδος.

Στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά, το ακριβότερο πετρέλαιο επιβαρύνει τις μεταφορές και την παραγωγή, δημιουργώντας κίνδυνο νέων ανατιμήσεων στα ράφια.

Η τελική επιβάρυνση θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της κρίσης, την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και την εξέλιξη των διεθνών τιμών των καυσίμων.