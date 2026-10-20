Αγροτικό πετρέλαιο: Φθηνότερο στην αντλία από 1η Νοεμβρίου

Αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου 2026 ο τρόπος προμήθειας αγροτικού πετρελαίου, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση της ρευστότητας των αγροτών.

Με την Κοινή Απόφαση Α.1224/2026, οι δικαιούχοι θα αγοράζουν πετρέλαιο κίνησης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον αναλογούντα ΦΠΑ απευθείας στην αντλία, χωρίς να χρειάζεται να προκαταβάλουν τα συγκεκριμένα ποσά και να περιμένουν την επιστροφή τους. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myDiesel, αντικαθιστώντας το σημερινό σύστημα επιστροφής του ΕΦΚ.

Τι κερδίζουν οι αγρότες

Η βασική αλλαγή αφορά τη ρευστότητα. Για παράδειγμα, ένας παραγωγός που προμηθεύεται 1.000 λίτρα πετρελαίου δεν θα χρειάζεται να προκαταβάλει τον ΕΦΚ που αντιστοιχεί στην επιλέξιμη ποσότητα. Το όφελος εξαρτάται από τα δικαιώματα και τα προβλεπόμενα όρια κάθε παραγωγού.

Τι πρέπει να κάνουν τα πρατήρια

Από τις 22 Οκτωβρίου, τα πρατήρια θα μπορούν να εγγράφονται στο myDiesel μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ, εφόσον έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στο σχετικό Μητρώο. Η επιστροφή του ΕΦΚ στους πρατηριούχους θα πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα, τουλάχιστον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Παράλληλα, προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την επιστροφή του αναλογούντος ΦΠΑ και την προστασία των επιστρεφόμενων ποσών από κατασχέσεις και συμψηφισμούς.

Η αλλαγή αφορά έμμεσα και τους καταναλωτές, καθώς περιορίζει τη χρηματοδοτική επιβάρυνση της αγροτικής παραγωγής. Ωστόσο, δεν συνεπάγεται αυτόματη μείωση των τιμών των τροφίμων.