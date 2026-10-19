Αγροτικές ενισχύσεις: 32,34 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους

Πληρωμές συνολικού ύψους 32,34 εκατ. ευρώ για αγροτικές ενισχύσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δύο πυλώνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Τα ποσά αφορούν μελισσοκόμους, παραγωγούς του αμπελοοινικού τομέα, δικαιούχους γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων και εξισωτικής αποζημίωσης, καθώς και αγρότες που συμμετέχουν σε επενδυτικά προγράμματα.

Από το συνολικό ποσό, 28,61 εκατ. ευρώ αφορούν πληρωμές του Πυλώνα Ι εκτός ΟΣΔΕ και του Πυλώνα ΙΙ εντός ΟΣΔΕ, ενώ συνεχίζονται και οι καταβολές για επενδυτικές παρεμβάσεις.

Ποιες ενισχύσεις καταβλήθηκαν

Τα 28,61 εκατ. ευρώ ολοκληρώνουν τον κύκλο πληρωμών που είχε ανακοινωθεί στις 15 Οκτωβρίου. Οι ενισχύσεις του Πυλώνα Ι εκτός ΟΣΔΕ αφορούν τη μελισσοκομία, τον αμπελοοινικό τομέα, τα οπωροκηπευτικά και τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων στα νησιά του Αιγαίου.

Παράλληλα, στον Πυλώνα ΙΙ εντός ΟΣΔΕ πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πληρωμές για την ευζωία των παραγωγικών ζώων.

Ειδικότερα, οι πληρωμές του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), εκτός ΟΣΔΕ, για τις 15 Οκτωβρίου ανήλθαν σε 16,1 εκατ. ευρώ και αφορούσαν 6.591 δικαιούχους.

Για το διάστημα από 1 έως 15 Οκτωβρίου, οι πληρωμές του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) εντός ΟΣΔΕ έφτασαν τα 12,4 εκατ. ευρώ για 22.438 δικαιούχους. Αντίστοιχα, οι πληρωμές εκτός ΟΣΔΕ ανήλθαν σε 3,7 εκατ. ευρώ για 102 δικαιούχους.

Πληρωμές 3,73 εκατ. Ευρώ για επενδυτικά προγράμματα

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι πληρωμές για ανειλημμένες υποχρεώσεις επενδυτικών παρεμβάσεων. Από την 1η έως τις 15 Οκτωβρίου καταβλήθηκαν συνολικά 3,73 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, 3,66 εκατ. Ευρώ κατευθύνθηκαν σε 99 δικαιούχους συνεχιζόμενων Σχεδίων Βελτίωσης. Πληρωμές πραγματοποιήθηκαν επίσης για επενδύσεις που αφορούν την εξοικονόμηση νερού και την προστασία των δασών.

Οι έλεγχοι πριν από τις καταβολές

Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων. Εξετάστηκαν η επιλεξιμότητα, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των δικαιούχων, καθώς και η τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων ενσωματώθηκαν στα πληροφοριακά συστήματα, ώστε να οριστικοποιηθούν οι δικαιούχοι και να ολοκληρωθούν οι καταβολές.