Σχεδόν 7 στους 10 ανέργους είναι γυναίκες

Γυναίκες σχεδόν 7 στους 10 ανέργους – Στους 655.000 οι εγγεγραμμένοι

Έντονο παραμένει το αποτύπωμα της γυναικείας ανεργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Από τους 655.023 εγγεγραμμένους ανέργους, οι 442.709 είναι γυναίκες, ποσοστό 67,6%, ενώ οι άνδρες ανέρχονται σε 212.314, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 32,4%. Με άλλα λόγια, σχεδόν επτά στους δέκα εγγεγραμμένους ανέργους είναι γυναίκες, γεγονός που αναδεικνύει τις σημαντικές ανισορροπίες στην αγορά εργασίας.

Μείωση της ανεργίας, αλλά επιμένουν τα προβλήματα

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μειώθηκε κατά 65.016 άτομα (9%) σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε μηνιαία βάση, η μείωση έφτασε το 8,8%. Ωστόσο, 359.951 άτομα, δηλαδή το 55%, παραμένουν εγγεγραμμένα για τουλάχιστον 12 μήνες, στοιχείο που αναδεικνύει τη διάσταση της μακροχρόνιας ανεργίας.

Η ηλικιακή ομάδα 30–44 ετών συγκεντρώνει τους περισσότερους εγγεγραμμένους, με 187.759 άτομα.

Επίδομα ανεργίας για έναν στους τέσσερις

Τον Σεπτέμβριο έλαβαν επίδομα ανεργίας 169.838 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 26% των εγγεγραμμένων. Από τους επιδοτούμενους, το 70,1% ήταν γυναίκες.

Η Αττική συγκεντρώνει τους περισσότερους εγγεγραμμένους (227.357), ενώ ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία (133.513).