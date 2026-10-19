Συντάξεις: Τριπλή πληρωμή έως το τέλος Νοεμβρίου

Οι συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν τρεις πληρωμές έως το τέλος Νοεμβρίου: τις συντάξεις Νοεμβρίου, τις συντάξεις Δεκεμβρίου και την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ.

Οι συντάξεις Νοεμβρίου θα καταβληθούν νωρίτερα, στις 26 και 29 Οκτωβρίου, ενώ οι επόμενες πληρωμές προγραμματίζονται για τα τέλη Νοεμβρίου.

Συντάξεις Νοεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Οι συντάξεις Νοεμβρίου θα πληρωθούν σε δύο δόσεις, ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην μη μισθωτών, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι πληρωμές για τους πρώην μισθωτούς και τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε αναμένονται οι καταβολές

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν στα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πάγιο προγραμματισμό.

Με βάση τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, οι πιθανές ημερομηνίες καταβολής είναι η 25η και η 27η Νοεμβρίου, ανάλογα με το ταμείο κάθε συνταξιούχου.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί από τον e-ΕΦΚΑ. Οι δικαιούχοι αναμένουν, επομένως, τις επίσημες ανακοινώσεις για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, έχει αναφέρει ότι το ποσό θα καταβληθεί ταυτόχρονα με τις συντάξεις. Η ακριβής ημερομηνία, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και άλλες κατηγορίες δικαιούχων, όπως άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Η καταβολή αναμένεται να γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση.