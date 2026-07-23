Πετρέλαιο Brent πάνω από τα 100 δολάρια

Το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι ξεπέρασε σήμερα το πετρέλαιο Brent, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενισχύει τους φόβους για διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό. Η άνοδος των τιμών αποδίδεται κυρίως στις επιθέσεις των Χούθι κατά δεξαμενόπλοιων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και στην αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου μέσω του Bab el-Mandeb και των Στενών του Ορμούζ.

Οι αγορές φοβούνται ότι οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή στις εξαγωγές από την περιοχή θα περιορίσει την προσφορά αργού, σε μια περίοδο που τα παγκόσμια αποθέματα παραμένουν ήδη πιεσμένα. Αναλυτές προειδοποιούν ότι, εάν η κρίση κλιμακωθεί περαιτέρω, το Brent θα μπορούσε να κινηθεί ακόμη και προς τα 120 δολάρια το βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία. Ακριβότερο πετρέλαιο σημαίνει υψηλότερο κόστος καυσίμων, μεταφορών και παραγωγής, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε νέες ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες, αναζωπυρώνοντας τον πληθωρισμό. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιέσεις στις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά.