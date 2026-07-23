Άνοδος στις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων το πρώτο εξάμηνο του 2026

Οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκαν ανοδικά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις ταξινομήσεις να καταγράφουν αύξηση 5,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η θετική εικόνα ενισχύθηκε από τις επιδόσεις του Ιουνίου, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον και τις γεωπολιτικές πιέσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν την αγορά.

Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό των πωλήσεων, αλλά και στην επιλογή των οδηγών. Τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά μοντέλα συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, περιορίζοντας σταδιακά την κυριαρχία της βενζίνης και του πετρελαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), τα υβριδικά-ηλεκτρικά αυτοκίνητα παρέμειναν η δημοφιλέστερη επιλογή, καταλαμβάνοντας το 37,3% της αγοράς της ΕΕ.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία έφτασαν το 20,7% των νέων ταξινομήσεων, ενώ τα plug-in υβριδικά διαμορφώθηκαν στο 9,8%.

Την ίδια ώρα, το συνολικό μερίδιο των αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου μειώθηκε στο 29,7%, από 37,8% ένα χρόνο νωρίτερα.

Πάνω από 1,2 εκ. νέα ηλεκτρικά

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026 ταξινομήθηκαν στην ΕΕ 1.220.890 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το 15,6% του μεριδίου αγοράς που είχαν την ίδια περίοδο του 2025.

Οι μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση.

Η Γαλλία κατέγραψε άνοδο 62,9%, η Γερμανία 48% και η Δανία 41,2%, ενώ το Βέλγιο σημείωσε μικρότερη αλλά θετική μεταβολή, με αύξηση 8,2%.

Οι τέσσερις αυτές αγορές αντιπροσώπευαν συνολικά το 63% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα υβριδικά κρατούν τα ηνία

Τα υβριδικά ηλεκτρικά μοντέλα παρέμειναν στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών, με 2.198.148 νέες ταξινομήσεις στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως στην Ιταλία, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 23%, και στην Ισπανία με άνοδο 20,8%.

Ανοδική πορεία καταγράφηκε επίσης στη Γερμανία (+6,9%) και τη Γαλλία (+3,2%).

Παράλληλα, τα plug-in υβριδικά συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας τις 577.735 ταξινομήσεις και μερίδιο 9,8% στην αγορά, από 8,5% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ιταλία (+84,3%), την Ισπανία (+39%) και τη Γερμανία (+17,9%).

Η παραδοσιακή αγορά των κινητήρων εσωτερικής καύσης συνεχίζει να χάνει έδαφος.

Οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 17,2% σε ολόκληρη την ΕΕ. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στη Γαλλία, με -34,2%, ενώ ακολούθησαν η Ισπανία (-18,5%), η Γερμανία (-18,2%) και η Ιταλία (-17,1%).

Συνολικά ταξινομήθηκαν 1.309.153 νέα βενζινοκίνητα οχήματα, με το μερίδιό τους να περιορίζεται στο 22,2%, από 28,4% έναν χρόνο πριν.

Ακόμη μεγαλύτερη πίεση δέχεται το πετρέλαιο. Οι πωλήσεις πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 16,5%, με το μερίδιό τους να πέφτει στο 7,5% της αγοράς, από 9,4% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου δείχνει πλέον καθαρά την κατεύθυνσή της: περισσότερη ηλεκτροκίνηση, περισσότερα υβριδικά μοντέλα και σταδιακή απομάκρυνση από τους παραδοσιακούς κινητήρες.