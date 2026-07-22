Κρίσιμες αποφάσεις για τα επιτόκια – Αγωνιούν οι δανειολήπτες

Σήμερα και αύριο συνεδριάζει τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα διατηρήσει στα τρέχοντα επίπεδα ή θα αυξήσει τα επιτόκια του ευρώ. Οι τελικές ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο, και ο Σταύρος Μονεμβασιώτης μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, εξηγώντας πώς επηρεάζει όσους έχουν δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο.