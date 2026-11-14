Παρατείνεται η επιδότηση στα καύσιμα έως τις 30 Νοεμβρίου

Την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 ανακοίνωσαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατηρώντας αμετάβλητο το ύψος των ενισχύσεων που ίσχυαν κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα. Η απόφαση αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και λαμβάνεται λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Πόση είναι η επιδότηση ανά καύσιμο

Για το διάστημα από τις 16 έως τις 30 Νοεμβρίου ισχύουν οι ακόλουθες ενισχύσεις:

Πετρέλαιο θέρμανσης: Κρατική επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο και πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών από τα διυλιστήρια. Συνολική ελάφρυνση 40 λεπτά ανά λίτρο.

Κρατική επιδότηση Συνολική Πετρέλαιο κίνησης: Κρατική επιδότηση 1 5 λεπτών ανά λίτρο και έκπτωση 5 λεπτών από τα διυλιστήρια . Συνολική ελάφρυνση 20 λεπτά ανά λίτρο.

Κρατική επιδότηση 1 . Συνολική Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων: Κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο.

Οι μειώσεις εφαρμόζονται στην τιμή πώλησης των καυσίμων, χωρίς να χρειάζεται οι καταναλωτές να υποβάλουν αίτηση.

Πόσο ωφελούνται οι καταναλωτές

Για ένα νοικοκυριό που αγοράζει 1.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, η συνολική ελάφρυνση αντιστοιχεί σε 400 ευρώ, σε σύγκριση με το κόστος χωρίς τις συγκεκριμένες ενισχύσεις. Αντίστοιχα, ένα γέμισμα 50 λίτρων βενζίνης κοστίζει 5 ευρώ λιγότερο χάρη στην επιδότηση, ενώ για την ίδια ποσότητα πετρελαίου κίνησης η ελάφρυνση ανέρχεται σε 10 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τη συνέχιση των υφιστάμενων ενισχύσεων και όχι για νέα μείωση των σημερινών τιμών.

Στα 35 εκατ. ευρώ το κόστος της παράτασης

Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου υπολογίζεται σε 35 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπουργείων, το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στήριξης έχει φτάσει τα 1,49 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 950 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και 541 εκατ. ευρώ μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων περιλαμβάνεται και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.