Black Friday 2026: Ξεκίνησαν οι προσφορές στα καταστήματα

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτή η αγορά μέχρι τα Χριστούγεννα

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτή η αγορά μέχρι τα Χριστούγεννα

Τέσσερις Κυριακές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις αγορές τους οι καταναλωτές μέχρι το τέλος του 2026, καθώς τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου.

Η αρχή θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου, αμέσως μετά την Black Friday, ενώ θα ακολουθήσουν τρεις ακόμη Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 13 και 20 Δεκεμβρίου, καθώς και στις 27 Δεκεμβρίου, την τελευταία Κυριακή του έτους.

Πότε ξεκινά η Black Friday 2026

Η Black Friday του 2026 έχει προγραμματιστεί για τις 27 Νοεμβρίου, με τις προσφορές να διαρκούν έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ημέρα της Cyber Monday.

Αρχικά, ο σχεδιασμός προέβλεπε την έναρξη των προσφορών την Παρασκευή. Ωστόσο, το πλάνο άλλαξε και αποφασίστηκε να ξεκινήσουν σήμερα.

Πτώση στην αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών

Την ίδια ώρα, αρνητική είναι η εικόνα στην ελληνική αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της GfK Market Intelligence, οι πωλήσεις έφτασαν τα 2,1 δις. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 1,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση στον αριθμό των προϊόντων που πωλήθηκαν, καθώς υποχώρησε κατά 2,6%. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ίδια σε όλες τις κατηγορίες. Οι πωλήσεις εξοπλισμού πληροφορικής και γραφείου μειώθηκαν κατά 10,3%, ενώ στα κλιματιστικά η πτώση έφτασε το 13,5%.

Σημαντικό ρόλο στην υποχώρηση των πωλήσεων υπολογιστών έπαιξε η απουσία των κρατικών επιδοτήσεων που είχαν ενισχύσει την αγορά το 2025, μέσω των voucher για φορητούς υπολογιστές και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Αντίθετα, θετική πορεία εμφάνισαν οι μικροσυσκευές, τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά και ο φωτογραφικός εξοπλισμός. Τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των κατηγοριών που εξετάστηκαν κατέγραψε ο εξοπλισμός άθλησης και κάμπινγκ, με τις πωλήσεις του να υποχωρούν κατά 19,9%.