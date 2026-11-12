Τα παράδοξα των φορολογικών δηλώσεων

Τρεις αριθμοί αποκαλύπτουν τις μεγάλες αντιφάσεις των εισοδημάτων στην Ελλάδα: 4,77 εκατομμύρια φορολογούμενοι δηλώνουν έως 10.000 ευρώ τον χρόνο, 40.596 επαγγελματίες εμφανίζουν ετήσια κέρδη κάτω από 1.000 ευρώ και περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες φορολογούνται για εισοδήματα μεγαλύτερα από αυτά που δήλωσαν.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την επεξεργασία των 6,9 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2025 για τα εισοδήματα του 2024.

Επαγγελματίες με κέρδη κάτω από 83 ευρώ τον μήνα

Από τους 746.113 φορολογούμενους με επιχειρηματική δραστηριότητα, 40.596 δήλωσαν καθαρά ετήσια κέρδη κάτω από 1.000 ευρώ, δηλαδή λιγότερα από 83 ευρώ τον μήνα. Συνολικά, 138.998 επαγγελματίες δήλωσαν κέρδη έως 6.000 ευρώ, ποσοστό 18,63%, έναντι περίπου 50% το 2022, πριν από την εφαρμογή του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Ωστόσο, περίπου δύο στους τρεις εξακολουθούν να δηλώνουν κέρδη κάτω από 10.000 ευρώ.

Αυξήθηκαν τα εισοδήματα, περισσότερο όμως οι φόροι

Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα έφτασε τα 115,93 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,85 δισ. ευρώ ή 9,29%. Ο συνολικός φόρος εισοδήματος, όμως, αυξήθηκε κατά 12,92%, φτάνοντας τα 13,87 δισ. ευρώ. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα ανά φορολογική δήλωση διαμορφώθηκε στα 16.808 ευρώ, ενώ ο μέσος φόρος αυξήθηκε από 1.827 σε 2.010 ευρώ. Μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες επωμίστηκαν σχεδόν το 68% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης.

Ένας στους έξι στην παγίδα των τεκμηρίων

Περίπου 1,21 εκατομμύρια φορολογούμενοι επιβαρύνθηκαν από τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία πρόσθεσαν 3,88 δισ. ευρώ στο φορολογητέο εισόδημα. Ανάμεσά τους βρίσκονται 433.697 μισθωτοί και 350.004 συνταξιούχοι.

Το παράδοξο είναι ότι τα εισοδήματα στα χαρτιά αυξάνονται, αλλά εκατομμύρια φορολογούμενοι εξακολουθούν να δηλώνουν χαμηλές αποδοχές, την ώρα που η φορολογική επιβάρυνση μεγαλώνει… ταχύτερα από τα εισοδήματα.